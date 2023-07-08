زيلينسكي يعين قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني

عين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ألكسندر بيفنينكو، قائدا جديدا للحرس الوطني الأوكراني.

وكشفت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن زيلينسكي "أعلن في لفوف قائدا جديدا للحرس الوطني. وتولى المنصب ألكسندر بيفنينكو، الحاصل على لقب بطل أوكرانيا".

ويذكر أن العقيد بيفنينكو، كان قائد للواء العملياتي الثالث للحرس الوطني، الذي شارك في معارك أرتيومفسك، حيث حصل على لقب بطل أوكرانيا في مارس 2023.

وفي السابق، شغل يوري ليبيد هذا المنصب، بعد تعيينه في يناير 2022.

المصدر: نوفوستي