قال مراسل RT، سامي أبو دياب، إن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية رتبت لقاءات جمعت أسرى الحرب الأوكرانيين مع عائلاتهم، في إطار مبادرة إنسانية.

ووصف أحد الأسرى، الذي تحدث معه أبو دياب، مشاركته في الصراع بالخطأ، مضيفا أن نظام كييف خدعه ودفعه لقتال الجيران والأقارب.

وخدعت السلطات عائلات الأسرى أيضا قائلة إن "المجندين مفقودون"، في الوقت الذي ساعد فيه الجانب الروسي إحدى الفتيات في العثور على زوجها.

وقالت الفتاة: "لجأت إلى جميع السلطات الأوكرانية حيثما كان ذلك ممكنا، وذهبت إلى المظاهرات.. لم يساعد ذلك، لقد ذهبت إلى أوروبا.. زرت سفارات مختلفة وظهرت على شاشات التلفزيون"، مشيرة إلى أنها قررت في النهاية اللجوء إلى الجانب الروسي.

المصدر: RT