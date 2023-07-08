وزير الخارجية التركي يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيره الأمريكي

بحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، آخر التطورات في أوكرانيا مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وجاء في بيان للخارجية التركية أن "اليوم السبت الموافق لـ8 يوليو، أجرى وزير الخارجية، هاكان فيدان، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن".

وأفاد البيان بأنهما ناقشا خلال المحادثة "قضايا توسيع الناتو، والقمة القادمة لقادة الناتو في فيلنيوس، وتمديد آلية مساعدات الأمم المتحدة العابرة للحدود لسوريا، والأحداث الأخيرة في أوكرانيا".

المصدر: ريا نوفوستي