ميلوني: نأمل بالتزام العالم بتطبيق مبادئ اتفاقية حظر الذخائر العنقودية

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن بلادها تلتزم باتفاقية حظر الذخائر العنقودية وتأمل في التطبيق العالمي لمبادئها.

وشددت ميلوني على أن "بلادها تأمل في تطبيق بنود ومبادئ الاتفاقية عالميا، في إطار "القيم" الغربية التي أعلن عنها حلف الناتو".

ولفتت المتحدثة إلى أن بلادها تسعى، رفقة حلفائها، إلى تشكيل نموذج أمن أوروبي جديد أكثر تماسكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة، أنها بصدد تزويد كييف بذخائر عنقودية محظورة دوليا.

واستخدمت القوات الأوكرانية من قبل ذخائر عنقودية سوفيتية في قصف دونباس، خصوصا مدينة دونيتسك، حيث نددت الأمم المتحدة بهذه الجريمة.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أمس الجمعة، أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة بأنها ستقلل من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء استخدام هذا النوع من الذخائر.

المصدر: تاس