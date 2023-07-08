 
مباشر

أذربيجان.. إحباط تهريب 93 كغ من المخدرات قادمة من إيران

أخبار العالم

أذربيجان.. إحباط تهريب 93 كغ من المخدرات قادمة من إيران
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vneq

أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف مواطن حاول تهريب 93 كغ من المخدرات إلى البلاد، نقلها من إيران بحرا.

إقرأ المزيد
ضبط أكثر من طن من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوبي إيران
ضبط أكثر من طن من المخدرات في محافظة هرمزكان جنوبي إيران

وجاء في بيان عن الداخلية الأذرية: "تم توقيف أحد سكان منطقة ماسالي، المدعو رفيق أجاييف بتهمة تهريب المخدرات بعد العثور في سيارته على 93 كغ من المخدرات بينها 74 كغ من الماريخوانا و11 كغ من الأفيون و8 كغ من الميثامفيتامين و30 قرصا مخدرا".

وأضافت أن المخدرات تم نقلها إلى أذربيجان بحرا في برامل بلاستيكية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا