أذربيجان.. إحباط تهريب 93 كغ من المخدرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية توقيف مواطن حاول تهريب 93 كغ من المخدرات إلى البلاد، نقلها من إيران بحرا.

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وجاء في بيان عن الداخلية الأذرية: "تم توقيف أحد سكان منطقة ماسالي، المدعو رفيق أجاييف بتهمة تهريب المخدرات بعد العثور في سيارته على 93 كغ من المخدرات بينها 74 كغ من الماريخوانا و11 كغ من الأفيون و8 كغ من الميثامفيتامين و30 قرصا مخدرا".

وأضافت أن المخدرات تم نقلها إلى أذربيجان بحرا في برامل بلاستيكية.

المصدر: نوفوستي