فرنسا تنفي طلبها المساعدة الأمنية من إسرائيل لقمع أعمال الشغب

نفت الداخلية الفرنسية صحة الأنباء التي تحدثت عن أن السلطات الفرنسية توجهت بطلب لإسرائيل لمساعدتها في قمع أعمال الشغب التي تشهدتها فرنسا على خلفية مقتل مراهق برصاص الشرطة.

وقالت الوزارة على صفحتها على "تويتر"، في ردها اليوم السبت، إن "فرنسا اعتمدت فقط على قوات الأمن الداخلي للتعامل مع أعمال العنف التي ارتكبت الأسبوع الماضي، ولم تلجأ إلى أي خدمات أجنبية".

وأرفقت وزارة الداخلية الفرنسية منشورها بصورة من موقع "ميدل إيست آي" الإخباري تفيد بأن وزارة الداخلية الفرنسية طلبت المشورة من الشرطة الإسرائيلية في محاولة لمواجهة الاضطرابات في الفي ضواحي باريس.

بدورها استندت وسائل الإعلام التي تحدثت عن طلب الشرطة الفرنسية المساعدة من إسرائيل، إلى وسائل إعلام عبرية، نقلت الخبر.

المصدر: وكالات