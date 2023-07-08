"توجه طائش نحو التصعيد".. كينيدي جونيور يعارض إمداد كييف بالقذائف العنقودية

عارض المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، توريد الذخائر العنقودية لأوكرانيا، معتبرا أن قرار إدارة بايدن يمثل استمرارا للتوجه "الطائش" نحو تصعيد الصراع.

وعلق المكتب الصحفي لكينيدي، بناء على طلب من وكالة "ريا نوفوستي" بالتأكيد على "أنه يعارض هذا القرار الذي يأتي في سياق توجه طائش نحو التصعيد".

وكينيدي جونيور، هو ابن شقيق الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة، جون كينيدي، حيث يتنافس مع الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، على ترشيح الحزب الديمقراطي.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة، عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث تتضمن قذائف عنقودية لقطع مدفعية من عيار 155 ملم من نوع الذخائر العنقودية ثنائية الغرض.

المصدر: ريا نوفوستي