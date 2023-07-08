منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إتمام إتلاف كامل "المخزونات المعلنة"

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن إتمام عملية إتلاف جميع "المخزونات المعلنة" من الأسلحة الكيميائية في العالم، بعد الإعلان الأخير للولايات المتحدة.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، في بيان يوم الجمعة، "أهنئ كافة الدول الأعضاء، وخصوصا الولايات المتحدة، على هذا الإنجاز الكبير بالنسبة للمجتمع الدولي".

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ووصف المتحدث إتمام إتلاف مخزونات الأسلحة الكيميائية بـ"الحدث المهم" بالنسبة للمنظمة، معتبرا أنها "خطوة مهمة في الطريق لتنفيذ مهمة الإتلاف النهائي لكافة الأسلحة الكيميائية".

وأشار المصدر نفسه إلى أن محاربة استخدام الأسلحة الكيميائية لم تنته بعد، مؤكدا أن "الحالات الأخيرة لاستخدام المواد الكيميائية السامة كسلاح والتهديد بذلك، تدل على أن منع تدهور الأوضاع سيبقى أولوية للمنظمة".

ويأتي بيان المنظمة عقب إعلان الولايات المتحدة عن إتمام إتلاف مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية يوم الجمعة 7 يوليو، بعد أن كان يبلغ حجمها 31.5 ألف طن عندما انضمت الولايات المتحدة إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: تاس