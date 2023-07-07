نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: واشنطن مسؤولة عن الضحايا بعد تسليم الذخائر العنقودية إلى كييف

قال نائب رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الخسائر المدنية في المستقبل بعد تسليم الذخائر العنقودية المحظورة إلى نظام كييف.

وأكد السيناتور الروسي بالقول "من حيث الجوهر، فإن الولايات المتحدة قد وقعت على عدم قدرة نظام كييف على تحقيق أي تقدم دون استخدام الأسلحة الأكثر خطورة والمحظورة، كما كشفت استعدادها لقتل المدنيين من أجل مواصلة الأعمال العدائية بأي ثمن".

وأضاف أن واشنطن "تتحمل المسؤولية الكاملة عن جميع ضحايا هذا السلاح الوحشي في المستقبل".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا اتخذ بسبب نفاد الذخيرة التقليدية، معتبرا أن قرار تسليمها "لم يكن سهلا واتبع توصية البنتاغون".

وأوضح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أن قرار واشنطن تزويد كييف بذخائر عنقودية، يقرب من اندلاع حرب عالمية جديدة، كما أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم، سيرغي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقد أعلن البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث ستتضمن الذخائر العنقودية لصالح قطع المدفعية، وعشرات المركبات المدرعة.

ويذكر أن الذخائر العنقودية تعتبر من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: غازيتا.رو