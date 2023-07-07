سلوتسكي يحذر الولايات المتحدة من إمداد كييف بقنابل عنقودية

حذر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، الولايات المتحدة من أن روسيا سترد حتما على إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستبدأ بإمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.

وقال سلوتسكي للصحفيين إن "الولايات المتحدة لا تقاتل بجنودها ولا على أراضيها. وأنا أؤكد حتمية الرد الروسي. أية شحنات من المعدات العسكرية الغربية، ستبقى هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية".

وشدد سلوتسكي على أن حجة البيت الأبيض بشأن نقل الذخائر العنقودية هي ببساطة "قمة السخافة والقبح"، حيث يرى أن واشنطن مهتمة بمنع روسيا من تحقيق النصر، أكثر من اهتمامها بأضرار القنابل العنقودية على المدنيين.

وقال المصدر نفسه إن "الولايات المتحدة لا تهتم إطلاقا بأن استخدام الذخائر العنقودية محظور بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، ولا تعير انتباها لتحذيرات المنظمات الدولية لحقوق الإنسان".

وتعتبر الذخائر العنقودية محظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، ولا تضم الولايات المتحدة وأوكرانيا.

المصدر: ريا نوفوستي