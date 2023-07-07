 
مباشر

الولايات المتحدة تعلن عن تخلصها من ترسانة الأسلحة الكيميائية

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن عن تخلصها من ترسانة الأسلحة الكيميائية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnbx

أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن الولايات المتحدة أكملت التخلص من مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية.

ويمثل ماكونيل ولاية كنتاكي، التي توجد فيها منشأة عسكرية متخصصة في التخلص من الأسلحة التي تقرر إخراجها من الخدمة.

وأشاد السيناتور الجمهوري في بيان صحفي بالمستودع العسكري بلو غراس (BGAD) لتدميره الدفعة الأخيرة من الأسلحة الكيميائية الموجودة في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: واشنطن لا تزال بحاجة إلى تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: واشنطن لا تزال بحاجة إلى تدمير آخر مستودع أسلحة كيماوية

وأضاف أن "هذا الإنجاز التاريخي هو محصلة لما يقارب ثلاثة عقود من التعاون بين قيادات الحكومات المحلية والفيدرالية، ابتداءا من أعوام الثمانينيات".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الوحيدة المشاركة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC)، التي ظلت محتفظة بترسانة كبيرة من أسلحة الحرب الكيميائية، في حين أن روسيا دمرت ترسانتها بالكامل في 27 سبتمبر 2017.

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا