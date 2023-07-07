حسين أمير عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وروسيا متميزة واستراتيجية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن العلاقات بين إيران وروسيا متميزة واستراتيجية.

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وصرح وزير الخارحية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، نشرتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أن بلاده "أولا وقبل كل شيء، في مجال الاستقلال السياسي نتمسك بالشعار الرئيسي الوارد في الدستور، وهو لا شرقية ولا غربية".

وأكمل أمير عبد اللهيان موضحا "هذا يعني أننا لن نقبل هيمنة قوة في الغرب أو قوة في الشرق، ولن نسمح للأنظمة السياسية في الغرب أو الشرق بأن يكون لها مثل هذه النظرة تجاه إيران"، كما تابع قائلا "ولكن في نفس الوقت، لدينا علاقات مع الغرب والشرق من العالم في إطار المصالح الوطنية والتعاون مع جميع الأطراف، وحيثما كانت هناك مصالح لإيران والشعب الإيراني، فنحن هناك وسيكون لدينا وجود قوي".

وأردف وزير الخارجية الإيراني بالقول إنه "في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ تولي حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مهام الأمور قبل نحو 22 شهرا، لدينا اتفاقيات مهمة جدا في اتجاه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي والترانزيتي وفي مجال الطاقة مع روسيا، وهذا شيء يستفيد منه كلا الجانبين".

المصدر: "إرنا"