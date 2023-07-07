البيت الأبيض: يمكن تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" قبل نهاية النزاع

أعلنت الإدارة الأمريكية عن إمكانية تزويد أوكرانيا بطائرات "إف 16" المقاتلة قبل انتهاء النزاع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، في حديث لقناة "سي إن إن"، اليوم الجمعة، إن "طائرات "إف 16" لم ينظر إليها أبدا بمثابة سلاح للهجوم المضاد".

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وتابع "الآن نتابع تطور الأحداث. وآمل بأن تنتهي هذه الحرب بشكل أسرع. ولكن إن لم يحدث ذلك، فسنسلم "إف 16" لهم بأسرع ما يمكن".

ويُذكر أن أوكرانيا كانت قد دعت الدول الغربية مرارا لتزويدها بمقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع، حيث أعلنت بعض الدول من أعضاء الناتو عن تشكيل "تحالف" لتزويد أوكرانيا بالطائرات.

المصدر: تاس