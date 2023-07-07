قبيل قمة الناتو.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول مطالبات أوكرانيا الانضمام إلى الحلف

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن أوكرانيا لا تفي بمتطلبات الناتو، مبينا أن هناك شروطا معينة "وعلى كل عضو في الناتو الإيفاء بها".

ويأتي تصريح كيربي اليوم الجمعة، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، حيث لفت إلى أن "هناك آلية لتلبية هذه المتطلبات.. وأوكرانيا لم تف بهذه المتطلبات بعد".

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وأضاف كيربي بالقول "بالإضافة إلى ذلك، فهم في خضم (نزاع). ويحتاج الجميع هنا إلى التركيز على مساعدتهم على النجاح".

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الدول الأعضاء في الناتو يجب أن تحدّد إطارا زمنيا واضحا للموعد الذي ستكون فيه مستعدة لدعوة بلاده للانضمام إلى الحلف.

وكتب في مقالة مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه "إذا لم يكن قادة الناتو مستعدين بعد للإعلان عن الدعوة في فيلنيوس، فيجب عليهم الإشارة بوضوح إلى متى سيكونون مستعدين. للعضوية متطلبات رسمية، لكن الدعوة ليست كذلك. كل ما هو مطلوب، هي البصيرة الاستراتيجية والإرادة السياسية".

المصدر: تاس + نوفوستي