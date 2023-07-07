45 بالمئة من مياه الصنابير في الولايات المتحدة ملوثة

أظهرت دراسة واسعة أجرتها وكالة حكومية أمريكية أن ما لا يقل عن 45 بالمئة من مياه الصنابير بالولايات المتحدة ملوثة بلوائح الفاعلات بالسطح الفلورية، التي تسمى بـ"الملوثات الأبدية".

وأوضحت الوكالة الحكومية أن التلوث الأكبر يظهر في المناطق الحضرية، حيث تتمثل لوائح الفاعلات بالسطح الفلورية "PFAS"، التي تعرف أيضا بالمواد المشبعة بالفلور والبوليفلور، في مركبات كيميائية اصطناعية يشتبه في أن بعضها يملك تأثيرا ضارا على الصحة، حتى أنها قد تكون مسؤولة عن عدة أمراض مثل السرطان أو التشوهات الخلقية.

وقد ينتهي المطاف بهذه الملوثات، التي توصف بـ"الأبدية" لدورة حياتها الطويلة، في التصريفات الصناعية ومواقع النفايات، ما يجعلها قادرة على تلويث مصادر مياه مختلفة.

وقالت صاحبة الدراسة الرئيسية، كيلي سمالينغ، "إن الدراسة التي أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هي الأولى التي تقارن على نطاق وطني وجود لوائح الفاعلات بالسطح الفلورية في المياه التي يوزعها كل من الموردين الخاصين والعموميين".

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في دراستها المنشورة خلال الأسبوع الجاري في مجلة "إنفايرمنت إنترناشنال"، وجود نسبة 75 بالمئة من لوائح الفاعلات بالسطح الفلورية في المياه في المناطق الحضرية مقارنة بـ25 بالمئة في المناطق الريفية.

وأضافت سمالينغ أن "علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فحصوا عينات من مياه جمعت مباشرة من صنابير مطابخ في كل أنحاء البلاد".

وأشارت إلى أن "تركيزات لوائح الفاعلات بالسطح الفلورية في الإمدادات العامة والآبار الخاصة كانت متشابهة"، مضيفة أن البحث ركز على 32 نوعا من هذه الملوثات، من بين أكثر من 12 ألفا، حيث لا يمكن رصد بعضها بالتقنيات المستعملة.

وأعلنت مجموعة "3 إم" الأمريكية الشهر الماضي، أنها ستدفع ما يصل إلى 12.5 مليار دولار لإنهاء الدعاوى القضائية التي أقامتها عدة شبكات عامة لتوزيع مياه الشرب، بعد تلوثها بمركبات ضارة تستخدم في رغوة مكافحة الحرائق ومجموعة من المنتجات الاستهلاكية. وقالت الشركة إنها تخطط لوقف إنتاج هذه الملوثات بحلول نهاية العام 2025.

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المصدر: أ ف ب