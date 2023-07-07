"دون تجريمه".. السويد تعتزم وقف إحراق المصحف في الأماكن العامة

أعلن وزير العدل السويدي جونار سترومر، أن الحكومة تدرس تعديل القانون لمنع إحراق المصحف في الأماكن العامة، بعد الضرر الذي لحق بأمن البلاد نتيجة الحادثة الأخيرة أمام مسجد ستوكهولم.

وصرح وزير العدل لصحيفة "أفتونبلادت" بأن الحكومة تحلل الموقف، وتدرس حاجة القانون إلى التعديل من أجل منح الشرطة الصلاحية برفض الطلبات المماثلة.

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وأضاف سترومر بالقول "علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمّة داع لإعادة النظر فيه"، موضحا أن السويد "أصبحت هدفا ذا أولوية" في الهجمات.

وأردف قائلا "يمكننا أن نرى أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي، أثار تهديدات لأمننا الداخلي".

ويذكر أن مهاجرا عراقيا في السويد قام بإحراق نسخة من المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة. وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

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ورفضت الشرطة السويدية لدواع أمنية في نفس السياق هذا العام، عدة طلبات لتنظيم احتجاجات، كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة معتبرة أن قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد تكفل الحق في مثل هذه الأفعال.

وأفسدت الواقعة على السويد سعيها بالانضمام إلى الناتو، حيث قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لا يمكن أن توافق على طلب السويد، قبل أن تتوقف أفعال إحراق المصحف.

المصدر: رويترز