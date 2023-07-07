زيلينسكي يصل إلى تركيا ويكشف ما سيناقشه خلال المحادثات مع أردوغان

وصل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وكتب الرئيس الأوكراني على قناته في "تلغرام": "نحن نستكمل يوما حافلا في تركيا. مفاوضات مع الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأضاف زيلينسكي أن قضايا مختلفة سيتم بحثها "بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنسيق مواقف البلدين قبل قمة الناتو في فيلنيوس والضمانات الأمنية الأوكرانية وصفقة الحبوب والتعاون الدفاعي بين الشركات".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية تراقب عن كثب نتائج المفاوضات بين زيلينسكي وأردوغان.

المصدر: تاس