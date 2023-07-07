البيت الأبيض.. بايدن سيلقي "خطابا مهما" في اختتام قمة الناتو في فيلنيوس

أعلنت مسؤولة الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيلقي "خطابًا مهما" في اختتام قمة الناتو المرتقبة في فيلنيوس.

واستبقت أماندا سلوت زيارة بايدن لفيلنيوس، بالإعلان للصحفيين عن خطاب الرئيس الأميركي، حيث قالت "إن الرئيس بايدن سيلقي خطابا مهما في فيلنيوس حول أهمية دعم أوكرانيا وحماية القيم الديمقراطية حول العالم، بعد القمة".

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وتحتضن العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين قمة حلف شمال الأطلسي(الناتو) السنوية.

ومن المتوقع أيضا أن تمثل زيادة الإنفاق الدفاعي واستمرار المساعدة لأوكرانيا، أحد الموضوعات الرئيسية للاجتماع.

المصدر: ريا نوفوستي