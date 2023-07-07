مدفيديف يدعو لإنشاء نظام دفاع جوي موثوق في منطقة العملية العسكرية الخاصة

دعا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إلى إلقاء نظرة جادة حول توريد الأسلحة الجديدة من قبل الغرب إلى كييف، كما طالب بإنشاء نظام دفاع جوي موثوق في منطقة العملية العسكرية.

وقال مدفيديف إن روسيا "تحتاج إلى إنشاء نظام دفاع جوي موثوق في البلاد وفي منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أن "تحالف دول الناتو يزيد من القدرات القتالية لقوات نظام كييف، حيث يزود أوكرانيا بوسائل حديثة".

وأشار مدفيديف إلى أن مسألة إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا وطائرات "الناتو" الأخرى تمت مناقشتها.

وأكد مدفيديف أن الموضوع "يجب أن يؤخذ على محمل الجد. نحتاج حقا إلى إنشاء نظام موثوق، مع مراعاة جميع الجوانب في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

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المصدر: RT