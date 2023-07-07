مصدر: فرنسا توقف إعادة نساء "الجهاديين" وأبنائهن من سوريا

قال مصدر دبلوماسي اليوم الجمعة، إن فرنسا ستوقف عمليات الإعادة الجماعية لزوجات "الجهاديين" وأطفالهن المحتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، لعدم وجود من هن راغبات بذلك.

وذكر المصدر قائلا "بعد إعادة كل الأمهات اللواتي عبرن عن رغبتهن في مغادرة سوريا، لن تكون هناك عمليات أخرى من هذا النوع".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها أعادت الثلاثاء الماضي، 10 نساء و25 طفلا كانوا محتجزين في مخيمات تضم "جهاديين" وأفراد من عائلاتهم في شمال شرق سوريا، في رابع عملية من هذا النوع خلال عام.

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المصدر: أ ف ب