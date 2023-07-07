الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية وإسقاط "Su-25" و13 مسيرة وتحييد 820 مسلحا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد 10محاولات هجومية للقوات الأوكرانية بمحوردونيتسك، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-25" في زابوروجيه، وتدمير 13 مسيرة أوكرانية وتحييد أكثر من820 مسلحا

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

صدت قواتنا جميع المحاولات الهجومية الأوكرانية الفاشلة في محاور دونيتسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك.

في محور دونيتسك، تمكنت قواتنا من صد عشر هجمات للعدو وبلغت خسائرهم أكثر من 420 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح، وتدمير مدافع هاوتزر D-20، بالإضافة إلى مدفع كراب بولندي الصنع.

في محور كراسني ليمانسك، استهدفت قواتنا وحدات ومعدات للواءين الميكانيكيين 21 و 67 للقوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي وشيرفونايا ديبروفافي لوغانسك، كما تم صد أربع هجمات للعدو في لوغانسك ودونيتسك، كما تم في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك، إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع، ونتيجة العمليات في هذا المحور تم تحييد ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا ومعدات وآليات وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika ومدافع هاوتزر D-30.

في محور جنوب دونيتسك، صدت قواتنا هجومين للعدو في دونيتسك وتم إحباط أنشطة تخريب واستطلاع في بريوتنوي بمقاطعة زابوروجيه.

في محور زابوروجيه، هزمت قواتنا وحدات ومعدات للواء الدفاع الإقليمي 106 بمقاطعة زابوروجيه، وبلغت خسائر العدو أكثر من 200 جندي أوكراني وتم تدمير عتاد عسكري وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طراز Gvozdika، ومدافع هاوتزر Msta-B، و AF-90 ذاتية الدفعمن صنع بريطاني.

كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء المدفعية 44 بالقرب من مدينة أوريخوف بمقاطعة زابوروجيه.

في محور كوبيانسك، تم استهداف العدو بمناطق في مقاطعة خاركوف، كما تم إحباط أنشطة مجموعة تخريبية في لوغانسك، ونتيجة للعمليات في هذا المحور تم تصفية أكثر من 25 جنديا أوكرانيا وآليات وتدمير مدفعية ذاتية الدفع "Hyacinth-S" و "Acacia" ومدافع هاوتزر D-20 بالإضافة إلى نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

في محور خيرسون، تم تحييد ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا، وإحدى عشرة مركبة عسكرية، بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "Su-25" بمقاطعة زابوروجيه.

تم اعتراض 21 قاذفة صواريخ متعددة HIMARS و Uragan.