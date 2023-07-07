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وزارة الصحة الأوكرانية تدعم طلب زيلينسكي بترخيص الماريغوانا

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وزارة الصحة الأوكرانية تدعم طلب زيلينسكي بترخيص الماريغوانا
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دعمت وزارة الصحة الأوكرانية مشروع ترخيص الأدوية القائمة على عشبة الماريغوانا، وفق مطالبات فلاديمير زيلينسكي بذلك.

وقال نائب وزير الصحة، إيغور كوزين، "لقد دعمت لجنة حماية الصحة (اللجنة الأوكرانية للصحة الوطنية والمساعدة الطبية والتأمين الطبي) هذا القانون بالفعل. وقد أعطت وزارة الصحة تقييما إيجابيا لمشروع القانون هذا. ونتوقع أن يتم تقديمه إلى البرلمان الأوكراني ليتم اعتماده".

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وكان زيلينسكي قد دعا إلى ترخيص الماريغوانا في بعض الأدوية، ويجب إنتاجها ضمن البلاد.

وفي الـ4 من يوليو، قال النائب الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك إن نواب الرادا قد ينظرون بخصوص الماريغوانا في جلستهم المقبلة.

المصدر: تاس

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