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الاتحاد الأوروبي يأمل بإطلاق قانون بشأن زيادة إنتاج الذخيرة قبل نهاية يوليو الجاري

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الاتحاد الأوروبي يأمل بإطلاق قانون بشأن زيادة إنتاج الذخيرة قبل نهاية يوليو الجاري
AP
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توصل مفاوضون من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن مشروع قانون حول تمويل عموم أوروبا لإنتاج الذخيرة والصواريخ في بلدان الاتحاد الأوروبي لنقلها إلى أوكرانيا.

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وجاء في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن المجلس يأمل بأن يبدأ سريان مفعول هذا القانون في نهاية يوليو الجاري. وأضافت الوثيقة أن القانون الجديد سيسمح بتخصيص 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل طارئ لتعزيز زيادة القدرات الصناعية لإنتاج الصواريخ وذخيرة المدفعية والذخيرة من طراز "أرض-أرض".

ووافق النواب الأوروبيون خلال جلسة دورية للبرلمان في ستراسبورغ في بداية مايو الماضي على إطلاق الإجراء المعجل للنظر الفوري في هذا القانون.

وبالتزامن مع ذلك يعمل نواب البرلمان الأوروبي على إنشاء آلية لتنفيذ المشتريات المشتركة للأسلحة والذخيرة من قبل بلدان الاتحاد الأوروبي على أساس دائم.

المصدر: نوفوستي

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