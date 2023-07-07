كل طفل يختار شريكه.. غرفة ألعاب جنسية للأطفال في حضانة ألمانية تثير ضجة! (فيديو)

ضجت وسائل الإعلام الألمانية منذ أيام بخبر عزم إحدى دور الرعاية إنشاء غرفة خاصة تحت مسمى "اكتشاف الجسد" يقوم خلالها الأطفال باستخدام ألعاب جنسية، الأمر الذي دفع السلطات للتدخل.

وبحسب صحيفة "شبيغل" المحلية، أوقف مكتب رعاية الشباب في ولاية سكسونيا السفلى المشروع، الذي أعلن عنه مركز للرعاية النهارية تديره منظمة رعاية عمال هانوفر "AWO".

وقالت متحدثة باسم وزارة التربية والتعليم في عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، إن المفهوم التربوي بهذا الشكل يهدد رفاهية الطفل ولا يدوم.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "بيلد" المحلية بأن مركز الرعاية النهارية أعلن عن إنشاء هذا الفضاء الاستكشافي، ووجه رسالة رسمية إلى أولياء الأمور، وأخبرهم بالقواعد.

وتنص إحدى القواعد الواردة في الرسالة على أنة "كل طفل يقرر بنفسه ما إذا كان يريد أن يلعب ألعابا جسدية وجنسية ومع من".

ووفقا للمدير التنفيذي لمنطقة "Awo" في هانوفر، لم يتم تنسيق الرسالة الموجهة للأولياء ولا الموافقة عليها بمشورة متخصصة من "Arbeiterwohlfahrt". مشيرا إلى أن الانطباع الذي أعطاه رئيس دار الحضانة بأن وزارة التعليم تطلب "غرف استكشاف الجسد" خاطئ أيضا.

المصدر: "spiegel"