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التشيك: سنزود أوكرانيا بمروحيات قتالية وذخيرة

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التشيك: سنزود أوكرانيا بمروحيات قتالية وذخيرة
AP
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، براغ، 7 يوليو 2023
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أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بعد لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي يقوم بزيارة إلى التشيك أن براغ ستزود كييف بمروحيات قتالية وذخيرة.

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وقال فيالا أمام الصحفيين: "ستزود التشيك أوكرانيا بالمروحيات القتالية والذخيرة"، مؤكدا أن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا في كل المجالات.

وأضاف: "ستساعد التشيك في تدريب الطيارين بمن فيهم طياريو مقاتلات "إف-16"، مشيرا إلى أن براغ ستقدم أيضا لأوكرانيا أجهزة محاكاة تدريب لكي يكون بإمكانها  القيام بتدريب الطيارين مباشرة في أراضيها.

وفي حديثه عن القمة المرتقبة لحلف الناتو عبر فيالا عن أمله بأن "يدعم جميع حلفاء الناتو أوكرانيا في تنفيذ خططها للانضمام إلى الحلف". وشدد على أنه "يمكنها (أوكرانيا) الاعتماد على صوت التشيك".

المصدر: تاس

 

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