البرلمان الباكستاني يطالب السويد بإدانة تصرفات الشخص الذي أحرق المصحف

طالب البرلمان الباكستاني في جلسة خاصة، السلطات السويدية بإدانة تصرفات الرجل الذي أحرق المصحف.

بدوره ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في جلسة مشتركة للبرلمان، بشدة بحادثة تدنيس القرآن الكريم في السويد.

وقال إن حادثة تدنيس القرآن الكريم تسببت في موجة من الغضب والحزن في العالم الإسلامي.

كما أشار رئيس وزراء باكستان إلى أن "الإسلاموفوبيا تستخدم كأداة لانتهاك الانسجام بين الأديان وتحريض المسلمين ضد المسيحيين وممثلي الديانات الأخرى".

وأثارت حادثة حرق كتاب القرآن التي نفذها شاب في السويد بعد حصوله على إذن من الشرطة، إدانات واسعة من عدة دول، ومنظمات.

كما تسببت في احتجاجات أمام عدد من السفارات السويدية في دول مختلفة، تنديدا بتدنيس المصحف وإهانة شعور المسلمين.

المصدر: نوفوستي