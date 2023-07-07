أكثر من ثمانية آلاف منزل غارق بسبب الفيضانات في منطقة خيرسون عقب كارثة محطة كاخوفسكايا

أفادت خدمات الطوارئ الروسية بأنه لا يزال حوالي 8.1 ألف مبنى سكني غارقا بسبب الفيضانات في مقاطعة خيرسون الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي.

وقال مصدر في خدمة الطوارئ: "في ست مناطق بمقاطعة خيرسون، لا يزال 8.12 ألف مبنى سكني غارق في منطقة الفيضانات بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية".

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وأضافت خدمات الطوارئ "خلال الـ24 ساعة الماضية، لجأ خمسة أشخاص آخرين إلى الأطباء للمساعدة".

في المجموع ، تم نقل 144 شخصا إلى المستشفى بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية. وتوفي، بحسب ما أورده نفس ممثل خدمات الطوارئ، 55 شخصا.

وتعرضت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية في أوائل يونيو الماضي للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.

المصدر: نوفوستي