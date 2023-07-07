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أكثر من 80 جريحا بتصادم حافلتين في نيويورك (فيديو)

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أكثر من 80 جريحا بتصادم حافلتين في نيويورك (فيديو)
نيويورك
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قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين في مدينة نيويورك.

وقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

وأصيب ما لا يقل عن 81 شخصا، نقل 18 منهم إلى المستشفى، وعولج 63 آخرون في مكان الحادث.

وأفاد شهود عيان بأن التصادم نجم عن سائق الحافلة السياحية الذي لم يحترم إشارة المرور الحمراء.

المصدر: ABC

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