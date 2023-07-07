أكثر من 80 جريحا بتصادم حافلتين في نيويورك (فيديو)

قالت إدارة الإطفاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أكثر من 80 شخصا أصيبوا جراء تصادم بين حافلتين في مدينة نيويورك.

وقع الحادث بمنطقة مانهاتن في حوالى الساعة السابعة مساء عندما اصطدمت حافلة سياحية ذات طابقين بحافلة شبكة مواصلات عامة.

🚨#BREAKING: Over 55+ injuries reported after a double-decker tour bus collides with MTA city bus



📌#Manhattan | #NewYork



Currently numerous authorities and emergency personnel have been deployed following a collision involving a double-decker tour bus and a MTA city bus in… pic.twitter.com/4UeSNJAk4Z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 7, 2023

وأصيب ما لا يقل عن 81 شخصا، نقل 18 منهم إلى المستشفى، وعولج 63 آخرون في مكان الحادث.

Over 50 people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York Citypic.twitter.com/eTBeVCqG4Z — The Spectator Index (@spectatorindex) July 7, 2023

وأفاد شهود عيان بأن التصادم نجم عن سائق الحافلة السياحية الذي لم يحترم إشارة المرور الحمراء.

المصدر: ABC