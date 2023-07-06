وزير دفاع إسرائيل عن حادث الحدود اللبنانية: سنرد في المكان والزمان المناسبين على أي انتهاك لسيادتنا

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، على المناوشات التي وقعت عند الحدود اللبنانية.

وقال غالانت تعقيبا على ما وقع عند الحدود اللبنانية إن "أمام أي انتهاك لسيادتنا وتحدٍ لوجودنا، سنرد في المكان والزمان المناسبين، وبالطريقة التي نختارها، بطرق علنية وسرية وبما يجلب ثمنا باهظا من المسؤولين عن ذلك".

وأفادت قناة "الميادين" في وقت سابق، بسقوط 11 قذيفة إسرائيلية على تلال كفرشوبا وكفر حمام في جنوب لبنان.

وأفاد موقع "النشرة" بأن صاروخا أطلق من خراج بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان، باتجاه داخل مزارع شبعا المحتلة، حيث رد الجيش الإسرائيلي على الفور بإطلاق قذائف مدفعية.

ونقل الموقع اللبناني عن مصادر أمنية قولها إن "صاروخا أطلق من إحدى التلال القريبة من مزرعة بسطرة في خراج كفرشوبا باتجاه داخل مزارع شبعا، وقد رد على إثرها الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين سقطتا في خراج المجيدية الماري".

من جهتها، نفت إسرائيل إطلاق أي صاروخ من لبنان، زاعمة أن "ما حدث هو انفجار لغم".

المصدر: وكالات