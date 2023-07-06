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أنتونوف: وسائل الإعلام الأمريكية تتلاعب مع كييف بمنشورات حول التهديد الروسي لمحطة زابوروجيه

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أنتونوف: وسائل الإعلام الأمريكية تتلاعب مع كييف بمنشورات حول التهديد الروسي لمحطة زابوروجيه
ria.ru
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قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، في تعليق على منشورات بشأن التهديد الروسي بتفجير محطة زابوروجيه، أن السخرية التي يغطي بها الصحفيون المحليون الأحداث تتجاوز حدود العقل.

وأكد أنتونوف في بيان أن "وسائل الإعلام الأمريكية تلعب جنبا إلى جنب مع المخططات الإجرامية للسلطات الأوكرانية قبل قمة الناتو".

كما أوضح أن "المعلقين والمحللين يسايرون في الواقع، الخطط الإجرامية للسلطات الأوكرانية عشية قمة الناتو باستخدام هجوم إرهابي لتشويه سمعة روسيا باعتبارها إرهابية نووية".

وأضاف أنتونوف أن "الاستفزازات من طرف وسائل الإعلام الأمريكية، توضح أن السخرية التي يغطي بها الصحفيون المحليون الأحداث في أوكرانيا تتجاوز حدود العقل".

وأشار إلى أن "التصريحات حول التحضير الاستفزازي بشأن محطة الطاقة النووية التي نسيطر عليها عبثية".

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المصدر: نوفوستي 

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