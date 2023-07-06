مدرعات سويدية تنضم لقائمة العتاد الغربي المدمر على يد الجيش الروسي في أوكرانيا (فيديو)

نشرت قنوات "تلغرام" مقطع فيديو يعرض أول تدمير موثق لمركبة المشاة السويدية SV90، من قبل القوات الروسية بالقرب من مدينة كريمينايا شمالي جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتظهر المشاهد تعقب إحدى عربات المشاة القتالية السويدية الصنع وتدميرها، حيث سلمتها ستوكهولم لنظام كييف.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في وقت سابق، إن القوات الروسية دمرت جميع دبابات "ليوبارد" التي سلمتها بولندا والبرتغال إلى نظام كييف. وأوضح شويغو أن الجيش الروسي دمر 920 عربة مدرعة في منطقتي دونباس وزابوروجيه خلال الشهر الأخير، من بينها 16 دبابة من طراز "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 مقاتلة و3 مروحيات.

المصدر: RT