قال الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، أن آلية العقوبات المفروضة على روسيا غير فعالة، كما أن خروج جميع الشركات الفنلندية من السوق الروسية لم يأت بأي نتيجة تذكر.

واعترف نينيستو بالقول "بالنسبة للعقوبات، لا توجد شركة فنلندية تعمل الآن في روسيا... للأسف، يبدو أن هذه الآلية غير فعالة".

وأضاف نينيستو أن "الدول الغربية فرضت قيودا على موسكو، أكثر بكثير مما كانت عليه في عام 2014، لكن فعاليتها ضعيفة".

وأوضح المصدر نفسه أن فعالية العقوبات ضعيفة جدا بفضل الالتفاف عليها، والحفاظ على العلاقات التجارية مع روسيا من قبل العديد من الدول من خارج أوروبا.

وصرحت موسكو مرارا وتكرارا، أن البلاد سوف تتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأت الدول الغربية بممارستها منذ عدة سنوات وتستمر في الزيادة، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجيةٌ طويلة المدى للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي