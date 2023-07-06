مصدر عسكري روسي يكشف عن أهداف قصف الأكاديمية العسكرية الأوكرانية في لفوف

كشف مصدر بوزارة الدفاع الروسية عن أهداف القصف الروسي لمنطقة الأكاديمية العسكرية في مدينة لفوف غربي أوكرانيا، مؤكدا أنه استهدف مدرعات غربية الصنع وجنودا أوكرانيين ومرتزقة أجانب.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن ضرب -بسلاح عالي الدقة- نقاط الانتشار المؤقت لأفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب ليلا، فضلا عن أماكن تخزين المركبات المدرعة الأجنبية الصنع. وأكدت الوزارة إصابة جميع الأهداف المحددة وتضرر احتياطيات العدو الاستراتيجية بشكل كبير.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر من وزارة الدفاع الروسية أن "الهدف من هجوم اليوم على الاحتياطيات الاستراتيجية للعدو، كان معدات عسكرية غربية ومسلحين على أراضي أكاديمية الجيش في لفوف. ونُفذت الضربة بأسلحة دقيقة على منطقة منتزه الأكاديمية، حيث كانت هناك عربات مدرعة غربية الصنع مع احتمال كبير جدا أنها ضمت دبابات "تشالنجر" البريطانية".

وأضاف المتحدث أن القصف شمل "ثكنات على أراضي الأكاديمية، حيث كان يقطنها حوالي 800 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب وصلوا من مراكز تدريب في دول غربية".

المصدر: نوفوستي