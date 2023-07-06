بينها السعودية.. أردوغان يزور 3 دول خليجية خلال شهر يوليو

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، سيزور عددا من الدول بينها دول خليجية، خلال شهر يوليو الجاري، كاشفة مواعيد هذه الزيارات.

وأكدت الرئاسة التركية رسميا أن الرئيس التركي أردوغان، سيزور المملكة العربية السعودية في 17 الشهر الجاري وقطر في 18 الشهر الجاري والإمارات العربية المتحدة في 19 الشهر الجاري وقبرص في 20 من نفس الشهر.

وأوضحت الرئاسة أن زيارة الدول الخليجية ستأتي بعد توجه أردوغان إلى ليتوانيا في 11 يوليو من أجل المشاركة في قمة قادة حلف الناتو يومي 11 و12، كما سيلتقي على هامش القمة، رئيس الوزراء السويدي، فضلا عن أنه من المرجح أن يلتقي الرئيس التركي بنظيره الأمريكي، جو بايدن.

المصدر: RT