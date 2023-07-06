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مقتل مستوطن وإصابة جندي إسرائيلي جراء اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" (فيديو)

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مقتل مستوطن وإصابة جندي إسرائيلي جراء اشتباك مسلح قرب مستوطنة
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قتل مستوطن وأصيب جندي إسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اشتباك مسلح قرب مستوطنة "كدوميم" في مدينة قلقيلية.

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وقالت "القناة 14" إن الجندي بحالة موت سريري، فيما تمت تصفية الشاب الفلسطيني الذي نفذ العملية بالرصاص في نفس المكان.

وأوضحت قناة "كان" بأن "المنفذ أطلق الرصاص على حارس مستوطنة، ثم بعد مسافة أطلق الرصاص على شخص آخر، وتمت مطاردته وقتله".

من جهته، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بورود "أنباء قبل قليل عن عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية، والتفاصيل لاحقا".

وفي وقت سابق قالت "القناة 14" إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة كدوميم بعد عملية إطلاق النار.

المصدر: RT

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