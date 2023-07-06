الدفاع الروسية: طيران التحالف في سوريا يقوم بانتهاكات جسيمة لمذكرة سلامة الطيران

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن انتهاكات جسيمة ممنهجة من قبل "التحالف" الأمريكي للمذكرة الخاصة بسلامة الطيران في سوريا، حيث تم تسجيل 12 حالة من هذه الانتهاكات في يوم واحد.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، أوليغ غورينوف، اليوم الخميس: "تم رصد 12 حالة انتهاك اليوم منها 5 في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية على خلفية تدريبات روسية سورية مشتركة في شمال سوريا".

وذكر بأن "الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الطلعات غير المنسقة للطائرات بدون طيار".

وأوضح غورينوف، أنه تم خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد بإدلب، قصف موقعين للقوات السورية من قبل تنظيم "جبهة النصرة"، كما تم تسجيل قصفين على مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب واللاذقية.

المصدر: RT