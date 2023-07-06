الخارجية الروسية تستدعي السفير الفنلندي لدى موسكو

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا أنتي هيلانتيريا إلى وزارة الخارجية بسبب سياسة هلسنكي المعادية لروسيا.

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وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "تم اليوم استدعاء سفير فنلندا لدى روسيا إلى (وزارة الخارجية الروسية الواقعة في) ساحة سمولينسكايا حيث تم إبلاغه باحتجاجنا الشديد فيما يتعلق بالسياسة المعادية لروسيا التي تمارسها السلطات الفنلندية".

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربوفي مؤتمر صحفي في تالين، أمس الأربعاء، إن الحكومة الفنلندية الجديدة تنوي التركيز على الأمن وتعزيز التعاون الدفاعي وتحسين الوضع المالي للبلاد. كما أكد أن "فنلندا ستدعم أوكرانيا ما دامت هناك حاجة لذلك"، مضيفا: "هدفنا سلام عادل بشروط أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي