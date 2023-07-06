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زيلينسكي يتوعد "برد ملموس" على قصف هدف حساس في لفوف

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زيلينسكي يتوعد
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تعهد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس "برد ملموس" على خلفية "هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني "في مدينة لفوف الغربية، حسب تعبيره.

وقال زيلينسكي في منشور: "عواقب الهجوم الليلي.. بالتأكيد سيكون هناك رد على العدو. رد ملموس"، وقال إن قصفا روسيا استهدف مبنى سكنيا أسفر عن قتلى وجرحى.

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ضربة صاروخية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في مبنى مهجور بمقاطعة لفوف (فيديو)
ضربة صاروخية تستهدف تجمعا للمرتزقة الأجانب في مبنى مهجور بمقاطعة لفوف (فيديو)

واستهدفت ضربة صاروخية فجر اليوم الخميس، تجمعا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة لفوف التي تعد المحور الرئيسي لدخول الأسلحة الغربية عبر بولندا والمرتزقة الأجانب إلى أوكرانيا.

ووفقا للتقارير الإعلامية تم استهداف المبنى المهجور في الوقت الذي كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون ومرتزقة اجانب، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الأنقاض متواصلة.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي، أن منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية تم استهدافها في لفوف.

وكتب كوزيتسكي في قناته على "تيليغرام": "تضررت منشأة بنية تحتية مهمة في لفوف".

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارات هزت المنطقة، وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي اشتغلت في لفوف وترنوبل.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تستهدف المناطق المدنية وإنما منشآت عسكرية أوكرانية ومخازن أسلحة ومقرات عسكرية، بتوجيه ضربات صاروخية دقيقة للأهداف المحددة بأسلحة عالية الدقة.

بالمقابل تواصل القوات الأوكرانية بشكل يومي قصف واستهداف المناطق المدنية في دونيتسك ولوغانسك، فضلا عن إطلاقها المسيرات الانتحارية باتجاه المناطق المدنية والسكنية في المقاطعات الروسية.

المصدر: RT، أ ف ب

 

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