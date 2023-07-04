مصدر: القوات الروسية تحبط نشاط مجموعة استطلاع أوكرانية في اتجاه زابوروجيه

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "شرق" أوليغ تشيخوف بأن وحدة تابعة للمجموعة أحبطت نشاط مجموعة استطلاع أوكرانية أثناء المعركة.

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وقال تشيخوف: "في اتجاه زابوروجيه تم إحباط نشاط مجموعة استطلاع أوكرانية في منطقة قرية مارفوبول، كما تم إفشال محاولة العدو لإجراء استطلاع أثناء المعركة في منطقة قرية رابوتينو".

وأضاف أن المدفعية الروسية دمرت الدبابات والمركبات المدرعة ومدافع الهاوتزر، مشيرا إلى أن مسيرة هجومية روسية دمرت مركبة إصلاح ومدرعة أوكرانية في منطقة قرية بياتيخاتكي.

وأردف: "في اتجاه جنوب دونيتسك صدت الوحدات الأمامية لمجموعة قوات "شرق" هجومين للعدو... وتراجع العدو بعد أن تكبد خسائر بين الجنود"، مؤكدا تدمير اثنين من مدافع الهاوتزر وشاحنة صغيرة.

وتابع أن طائرات المجموعة قضت على مجموعة من الجنود الأوكرانيين في منطقة قرية ماكاروفكا ومركبتين مدرعتين وشاحنة صغيرة في منطقة قرية أوروجيينويه وكذلك مدفع هاون وطاقمه وعددا من الجنود في منطقة قرية زولوتايا نيفا. وقامت أنظمة الدفاع الجوي بإسقاط مسيرتين من طراز "فالكيريا" ومسيرة واحدة من طراز "فوريا".

وأشار إلى أن كتيبة المدفعية ذاتية الدفع التابعة لفوج الدبابات التابع لمجموعة قوات "شرق" صدت هجوما أوكرانيا. وأوضح: "بهدف منع العدو من الاختراق أطلقت الفرقة تحت قيادة المقدم بافيل بيلووسوف نيرانا المدفعية من مدافع الهاوترز ذاتية الدفع من طراز "أكاتسيا". نتيجة لذلك تم تدمير 15 وحدة من المعدات القتالية المدرعة والسيارات الأوكرانية بالإضافة إلى أكثر من 40 قوميا. وهربت القوات المتبقية".

المصدر: تاس