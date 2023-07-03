مجلس الأمن الدولي يعقد أول اجتماع في تاريخه بشأن الذكاء الاصطناعي

أعلنت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة السفيرة، باربرا وودوارد، أن مجلس الأمن سيعقد في 18 يوليو لأول مرة اجتماعا حول الذكاء الاصطناعي.

وقالت: "خلال فترة رئاستنا، سنبحث الذكاء الاصطناعي في مجلس الأمن لأول مرة. ونريد تشجيع اتباع نهج متعدد الأطراف في إدارة الإمكانيات والمخاطر الهائلة التي يجلبها الذكاء الاصطناعي إلينا جميعا".

وسيترأس هذا الاجتماع وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، ومن المتوقع أن يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالإضافة إلى خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

المصدر: نوفوستي