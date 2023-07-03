أردوغان: لا حرية في حرق القرآن ومقدسات الآخرين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، في كلمة ألقاها عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة أنقرة أنه لا حرية في حرق القرآن الكريم ومقدسات الآخرين.

وأوضح أردوغان معلقا على ما قام به المواطن العراقي المقيم في السويد بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي أنه: "لا حرية في حرق القرآن الكريم تماما مثلما أن إحراق كنيسة أو كنيس أو معبد دين آخر ليس حرية".

وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بأمنهم لا يعترفون بالقانون، لكن عندما يتعلق الأمر بمقدسات المسلمين فإنهم يتذكرون فجأة حرية الفكر".

ونفذ السويدي المتطرف وعيده بتدنيس القرآن الكريم يوم الأربعاء الماضي، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، الأمر الذي قوبل بموجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

وهذه ليست الواقعة الأولى في السويد حيث يعيش أكثر من 600 ألف مسلم، ففي 21 يناير الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية الشرطة.

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المصدر: الأناضول