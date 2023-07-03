زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا لا تخفي أية أسرار عن CIA

قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سي إن إن" التلفزيونية، إنه لا توجد لدى سلطات كييف أية أسرار تخفيها عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

وشدد زيلينسكي، على عدم وجود أية أسرار بين الجانبين لأن العلاقات بينهما جيدة جدا. وأكد زيلينسكي على وجود علاقات جيدة تربطه مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.

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ويشار إلى أن وليام بيرنز، قام بزيارات عديدة إلى كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

ويوم السبت الماضي، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن بيرنز عقد اجتماعا سريا مع زيلينسكي لمناقشة خطط كييف لاستعادة السيطرة على الأراضي المفقودة.

ووفقا للصحيفة، من بين الأمور الأخرى، قدم العسكريون الأوكرانيون للضيف الأمريكي لإعادة جزء كبير من الأراضي بحلول الخريف، ولنشر أنظمة مدفعية وصواريخ على الحدود مع شبه جزيرة القرم، ثم بدء المفاوضات مع موسكو.

المصدر: نوفوستي