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حاكم منطقة زابوروجيه: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 20 ألف عسكري في أراضي المنطقة

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حاكم منطقة زابوروجيه: القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 20 ألف عسكري في أراضي المنطقة
AP
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قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي إن القوات الأوكرانية فقدت، وفق تقديرات تمهيدية، أكثر من 20 ألف عسكري في اتجاه زابوروجيه منذ بداية هجومها المضاد.

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وكتب باليتسكي في صفحته على "تلغرام": "أعتقد أنه من الضروري التعليق على الوضع في اتجاه زابوروجيه لخط التماس. لا يزال الوضع في اتجاه أوريخوفو متوترا، وتتعرض مواقعنا للهجمات كل يوم، ويعمل العدو بنشاط لكنهم لا يرحمون جنودهم. وقد فقد العدو، وفقا للتقديرات التمهيدية، أكثر من 20 ألف عسكري".

وأضاف أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نجاحات أثناء هجومها المضاد في اتجاه زابوروجيه. وتابع: "ليس للعدو أي نجاحات. لا يرحمون جنودهم، إنهم يحاولون تحقيق نصر صغير على الأقل لتقديم تقرير للغرب. هذا هو تقليد للأعمال القتالية التي تتكبد فيها كييف خسائر فادحة".

المصدر: تاس

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