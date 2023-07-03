موقع: التشيك منحت 33 شركة استثناءات من العقوبات ضد روسيا

أفاد موقع seznam.cz، بأن سلطات التشيك منذ بدء سريان العقوبات ضد روسيا، منحت إعفاءات لـ 33 شركة تشيكية تتركز نشاطاتها في قطاعي الطاقة والأدوية.

وذكر الموقع، أن مديرية الشؤون المالية والتحليلية في جمهورية التشيك، تشرف على منح الاستثناءات من العقوبات. وأشار الموقع إلى أنه تم منح 37٪ من إجمالي الإعفاءات للشركات المرتبطة بالطاقة النووية، وفي 46٪ من الحالات - إلى صناعة الأدوية.

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ووفقا لمعلومات غير مؤكدة حصل عليها الموقع، تقدمت شركة للطاقة CEZ العملاقة، التي تمتلك محطتين كهروذريتين تم تشييدهما بمساعدة الاتحاد السوفيتي، بطلب للحصول على استثناءات من العقوبات.

كما تقدمت شركة CEZ إلى وحدة الاستخبارات المالية للحصول على إعفاءات من العقوبات لشركتي MSA و Skoda JS المرتبطين بالطاقة النووية.

يشار إلى أن الشركة الأخيرة كانت في السابق ضمن هيكل المجموعة الروسية لبناء الماكيناتOMZ (مصانع بناء الماكينات المتحدة)، أما شركة MSA – فكانت تدخل في شركة TMK (شركة الأنابيب المعدنية)، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال الروسي دميتري بومبيانسكي، الذي خضع للعقوبات.

ونوه الموقع بأن السلطات التشيكية، قد تسمح بتزويد روسيا بالأدوية والمكونات اللازمة لإنتاجها.

المصدر: تاس