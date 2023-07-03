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بينس: عدم المساواة العرقية غير موجود في نظامنا المدرسي

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بينس: عدم المساواة العرقية غير موجود في نظامنا المدرسي
AFP
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قال مايك بينس المرشح للرئاسة الأمريكية 2024، إنه لا يعتقد أن عدم المساواة العرقية موجود في النظام المدرسي بالولايات المتحدة.

وأشار بينس إلى أنه "بينما يعتقد أن عدم المساواة العرقية كان موجودا في وقت ما، فإنه لم يعد موجودا"، معتبرا أنه "ربما كان هناك وقت ما كان يجب فيه العمل لفتح أبواب مدارسنا وجامعاتنا للجميع، لكنني أعتقد أن هذا الوقت قد مضى".

وعن إبطال المحكمة العليا لممارسات القبول في جامعة هارفارد وجامعة نورث كارولينا، من خلال الحكم الأسبوع الماضي بعدم الامتثال للتعديل الرابع عشر لضمان الحماية المتساوية، جادل بينس بأن هذا الحكم يثبت أن القبول على أساس العرق لم يعد مطلوبا لأن جامعات التعليم العالي فتحت أبوابها لطلاب الأقليات.

وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا المضي قدما كدولة واحتضان فكرة أنه سيتم الحكم علينا جميعا ليس على أساس لون بشرتنا، ولكن بناء على شخصيتنا"، لافتا إلى أن "إنجازات طلاب أمريكا، وخاصة طلاب الأقليات لدينا، والإنجازات العظيمة التي حققها الأمريكيون من أصل أفريقي في هذا البلد على الأساس التعليمي، أعتقد أنه يخبرنا أننا فتحنا تلك الأبواب، وأن طلاب الأقليات في حرم جامعتنا قد تفوقوا وأنا واثق من أن هذه الأبواب ستظل مفتوحة".

المصدر: The Hill

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