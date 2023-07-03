الرئيس الإسرائيلي يمنح "وسام الشرف الرئاسي" للمستشار اليهودي للعاهل المغربي

كشف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، عن لائحة الأسماء الذين سيتم منحهم وسام الشرف الرئاسي لهذا العام، حيث شملت اسم أندريه أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي محمد السادس.

وسيمنح الرئيس الإسرائيلي الوسام لأزولاي (82 عاما) والذي تولى منصبه منذ حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك في فئة الأفراد "الذين قدموا مساهمة فريدة للشعب اليهودي".

وأفاد بيان رسمي للرئاسة، جاء فيه: "لقد قدم أزولاي مساهمة استثنائية للعالم اليهودي ويهود المغرب ودولة إسرائيل في تنمية العلاقات مع المغرب والحفاظ عليها على مر السنين، والحفاظ على التراث اليهودي في المغرب وتقديم الدعم والمشورة للقادة الإسرائيليين في سعيهم من أجل السلام في الشرق".

وأضاف أن "رؤيته في إقامة علاقات ودية وسلمية بين إسرائيل والمغرب تحققت في اتفاقيات إبراهيم ونفوذه واضح في كل مجال من مجالات هذه العلاقات".

وأسس أزولاي منظمة "الهوية والحوار" من أجل استعادة التراث اليهودي في المغرب وتعزيز التواصل بين الثقافات بين اليهود والفلسطينيين.

وفي عام 2020، وبحضور ملك المغرب، تم افتتاح "بيت الذاكرة"، وهو مركز للثقافة اليهودية أسسه أزولاي، وهي مزيج من اللغتين العربية والعبرية للتعبير عن "التعايش" بين اليهود والمسلمين في مدينة الصويرة في جنوب المغرب.

المصدر: i24 news