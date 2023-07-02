"على وشك البكاء".. مظهر زيلينسكي المريب في أوديسا يلفت انتباه مستخدمي "يوتيوب" (فيديو)

لفت مظهر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، الغريب خلال تقديم قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، تقريرا عن الأوضاع، انتباه مستخدمي "يوتيوب".

قال أحد المستخدمين: "مظهر زيلينسكي يرثى له، وكأنه على وشك البكاء".

وعلق آخر: "أحضر الحشيش".

وأضاف ثالث: "فيديو غريب".

وأردف آخر: "الموسيقى حزينة للغاية... يبدو أن نهاية زيلينسكي تقترب".

وزار زيلينسكي مقاطعة أوديسا يوم الأحد، حيث استمع إلى تقرير من قائد البحرية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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