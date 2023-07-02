"على وشك البكاء".. مظهر زيلينسكي المريب في أوديسا يلفت انتباه مستخدمي "يوتيوب" (فيديو)
Globallookpress Pool /Ukrainian Presidentia
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لفت مظهر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينكسي، الغريب خلال تقديم قائد البحرية الأوكرانية، أليكسي نيجبابا، تقريرا عن الأوضاع، انتباه مستخدمي "يوتيوب".
قال أحد المستخدمين: "مظهر زيلينسكي يرثى له، وكأنه على وشك البكاء".
وعلق آخر: "أحضر الحشيش".
وأضاف ثالث: "فيديو غريب".
وأردف آخر: "الموسيقى حزينة للغاية... يبدو أن نهاية زيلينسكي تقترب".
وزار زيلينسكي مقاطعة أوديسا يوم الأحد، حيث استمع إلى تقرير من قائد البحرية الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي