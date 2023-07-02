وقعت يوم الأحد اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومدنيين لبنانيين عند الخط الأزرق، إذ اقتلعت جرافات إسرائيلية الأشجار خارج السياج واخترقت مترا واحدا خلف الخط، وأطلق الجنود ذخيرة حية.

وشملت الاشتباكات إلقاء القنابل الصوتية على المدنيين اللبنانيين الذين حاولوا منع المناورات، ما أدى في نهاية المطاف إلى تدخل من الجيش اللبناني.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات الموجودة في الموقع "ردت بإجراءات تهدف إلى تفريق المتظاهرين، حيث ألقى عدد من المشتبه فيهم الحجارة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الأحد، إن حزب الله أعاد إحدى الخيام التي أقامها في مزارع شبعا إلى الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حذّر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، من أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء باتصالات دبلوماسية لإخلاء المواقع التي أنشأها "حزب الله" في مزارع شبعا، معتبرا أنه يتعين عليها التحرك، حتى لو شكل ذلك خطرا باندلاع مواجهة.

ولاحظ الخبراء أيضا تواجدا متزايدا لأعضاء "الحزب" على طول الحدود، فضلا عن رغبتهم المتزايدة في خلق احتكاك مع الجيش الاسرائيلي.

المصدر: i24News + وسائل إعلام إسرائيلية