السعودية والإمارات تخصصان 6 مليارات دولار لدعم الاستثمار في العراق

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق لتشكيل مجالس أعمال مع الإمارات والسعودية اللتين خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتهما التشغيلية في العراق.

وشدد عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، على أن العراق ينبغي عليه "مواكبة العالم وتكوين مسيرته التجارية عالميا، ومراعاة معايير البنك الدولي، بحيث يكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع"، مؤكدا على ضرورة "وضع برنامج كامل ينظم عمل الجمارك والمنافذ في البلاد".

وأضاف أن "الخطوة الأولى بدأت بتسجيل البيانات للتجار وتسجيل الشركات، وهذا دعم كبير حصلنا عليه من مجلس الوزراء والأمم المتحدة ووصلنا إلى مرحلة جيدة".

وتابع بالقول "الآن دخلنا إلى مرحلة "سويفت" أي أن نقل الأموال في عالم التجارة المستوردة والمصدرة معلوم، مما سيجعل العراق من البلدان المتقدمة".

وأشار المصدر نفسه إلى أن "إقامة مجالس الأعمال وعقد الاتفاقيات" تندرج ضمن مهام الاتحاد، حيث لفت إلى أن العراق توصل بالشراكة مع السعودية والإمارات إلى تشكيل مجالس الأعمال لتحسين التجارة المتبادلة مع البلدين".

وأبرز المتحدث أن الاتحاد لا يسعى إلى التبادل التجاري فقط، وإنما يتطلع إلى إقامة المشاريع الاستثمارية، حيث أوضح أن "كلا من الإمارات والسعودية خصصتا 3 مليارات دولار (بمجموع 6 مليارات دولار) لدعم عملياتهما التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية"، مبينا أن "هناك رغبة قوية لدى البلدين للعمل داخل العراق".

وأبرز المصدر نفسه أهمية الموقع الجغرافي العراق الذي جعله "أعظم منطقة "ترانزيت" في العالم، حيث يختصر العالم في 9 أيام فقط من آسيا إلى أوروبا عبر مشروع التنمية"، كما أن بلاده تمر بمرحلة إيجابية.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"