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مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر ينفي خبر الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة

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مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر ينفي خبر الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة
RT
إيران ومصر
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أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر أن التصريحات الأخيرة بشأن الرحلة الرمزية بين طهران والقاهرة وزيارة مدير عام السياحة المصرية لطهران لم تتم عبر القنوات الرسمية.

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وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فرد، قال اليوم الأحد، تعليقا على الأخبار المنتشرة حول مستقبل الرحلات الجوية بين طهران والقاهرة، إن التصريحات الأخيرة حول تسيير رحلة جوية بشكل رمزي بين طهران والقاهرة "قريبا" تمهيدا لاطلاق الزيارات بين البلدين، وزيارة المدير العام للسياحة المصرية إلى إيران، لم تنشر عبر قنوات رسمية ولا يمكننا تأكيد صحة الخبر.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت عن نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة، أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ45 يوما القادمة، حيث أشارت إلى أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيزور طهران الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالة "مهر" للأنباء

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